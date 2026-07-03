Доклад IISS о причастности «теневого флота» РФ к дронам в Европе строится на предположениях и опровергнутых наблюдениях — Dronewatch

Аналитический доклад Международного института стратегических исследований (IISS) о полуторагодовой кампании слежки за военными и ядерными объектами Европы с помощью беспилотников, якобы запущенных с судов российского «теневого флота», строится преимущественно на совпадениях по времени и месту, а не на прямых доказательствах, указывают специалисты ресурса Dronewatch.eu. В документе IISS зафиксировано 144 инцидента с дронами в 13 странах, однако ни разу расследователям не удалось получить перехваченные сигналы управления, обломки аппаратов, видеозаписи или иные технические подтверждения связи конкретного дрона с конкретным судном.

По мнению критиков доклада, вывод о «высокой вероятности» использования кораблей теневого флота как пусковых платформ основан на том, что дроны замечали, когда поблизости находились связанные с Россией суда, — притом что в некоторых случаях расстояние до предполагаемого судна превышало 100 км. Похожую методологию ранее применяло и расследование Dronewatch совместно с нидерландской Trouw, которое проверило 61 сообщение о дронах в Европе и выяснило, что значительная часть из них оказалась самолетами, вертолетами или небесными телами без каких-либо доказательств присутствия беспилотников.

Отмечается, что несколько резонансных эпизодов, упомянутых в докладе IISS, ранее уже были опровергнуты. Пролет над британской базой Лейкенхит в ноябре 2024 года, по данным следствия, был вызван истребителем F-15 ВВС США, который приняли за дрон. В Бельгии один из случаев оказался полицейским вертолетом, а власти Дании и Нидерландов заявляли, что не нашли доказательств незаконных полетов дронов или что зафиксированные аппараты были обычными любительскими квадрокоптерами, неспособными долететь до целей от кораблей в Северном море. Полиция Дании в конце июня заявила, что ни одно из проверенных судов теневого флота, включая упомянутые в докладе Seasons 1 и Hav Dolphin, не имело отношения к сообщениям о дронах.

Отдельно эксперты указывают на технические несостыковки: упомянутые в докладе разведывательные дроны типа «Орлан-10» — крупные аппараты с двигателем внутреннего сгорания, заметные для радаров и тепловизоров, — не летают с проблесковыми огнями, тогда как многие очевидцы в Европе сообщали именно о мигающих огнях в ночном небе. При этом ни радиолокационных, ни тепловизионных данных, подтверждающих присутствие военных БПЛА, до сих пор не опубликовано, а при досмотрах судов теневого флота пусковые или приемные устройства для дронов обнаружены не были.