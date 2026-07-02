Суд ЕС подтвердил запрет на публикацию контента RT на частных некоммерческих сайтах. В Германии уже открыто уголовное дело

Суд Евросоюза постановил, что запрет на распространение контента RT касается в том числе частных лиц, которые делают материалы канала доступными публике через бесплатные сайты. Для применения запрета не имеет значения, получает ли владелец ресурса прибыль, как он финансирует его работу, а также как долго и насколько широко распространялся контент.

Решение вынесено по запросу земельного суда Саарбрюккена, который рассматривает уголовное дело против трех человек. По версии немецкого следствия, они в 2023 году четыре раза разместили видео RT Germany в открытом разделе Live-Ticker сайта traugott-ickeroth.com, хотя санкционный запрет ЕС на распространение контента канала уже действовал. Один из фигурантов, выступавший под псевдонимом Traugott Ickeroth, признал через адвоката, что отвечал за редакционную часть сайта.

Сайт был доступен бесплатно и не показывал рекламу. Однако, как следует из материалов дела, посетителей призывали переводить пожертвования. С апреля 2022 года по август 2023-го на счета двух обвиняемых поступило €60 039 — в основном это были небольшие переводы с пометками о поддержке сайта. Суд ЕС отдельно указал, что отсутствие коммерческой цели и финансирование за счет добровольных взносов не освобождают администратора ресурса от запрета.