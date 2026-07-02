Суд ЕС подтвердил запрет на публикацию контента RT на частных некоммерческих сайтах. В Германии уже открыто уголовное дело

Суд Евросоюза постановил, что запрет на распространение контента RT касается в том числе частных лиц, которые делают материалы канала доступными публике через бесплатные сайты. Для применения запрета не имеет значения, получает ли владелец ресурса прибыль, как он финансирует его работу, а также как долго и насколько широко распространялся контент.
Решение вынесено по запросу земельного суда Саарбрюккена, который рассматривает уголовное дело против трех человек. По версии немецкого следствия, они в 2023 году четыре раза разместили видео RT Germany в открытом разделе Live-Ticker сайта traugott-ickeroth.com, хотя санкционный запрет ЕС на распространение контента канала уже действовал. Один из фигурантов, выступавший под псевдонимом Traugott Ickeroth, признал через адвоката, что отвечал за редакционную часть сайта.
Сайт был доступен бесплатно и не показывал рекламу. Однако, как следует из материалов дела, посетителей призывали переводить пожертвования. С апреля 2022 года по август 2023-го на счета двух обвиняемых поступило €60 039 — в основном это были небольшие переводы с пометками о поддержке сайта. Суд ЕС отдельно указал, что отсутствие коммерческой цели и финансирование за счет добровольных взносов не освобождают администратора ресурса от запрета.
При этом дело не сводится к четырем роликам RT: немецкие власти также обвиняют троих фигурантов в создании преступного сообщества. В материалах производства упоминаются 47 публикаций на сайте — тексты, изображения, видео и подкаст, которые, по версии следствия, могли нарушать различные статьи немецкого уголовного законодательства. Вопрос о роликах RT был вынесен в Суд ЕС отдельно, чтобы установить, можно ли считать владельцев сайта операторами распространения запрещенного контента.
Суд ЕС не признал обвиняемых виновными и не устанавливал им наказание. Он лишь разъяснил, как следует трактовать санкционный регламент ЕС. Вопрос о виновности и возможной ответственности должен решить немецкий суд. Дело также не касается обычных репостов в соцсетях: предметом разбирательства стал регулярно обновляемый публичный сайт, которым, по версии следствия, управляли обвиняемые.
ЕС запретил трансляцию и распространение контента RT и Sputnik в марте 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Ограничение касается не только самих каналов, но и содействия их вещанию или распространению контента.