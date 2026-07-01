По словам Родригеса, в спасательных и логистических работах участвуют 26 тыс. военных, полицейских, пожарных и спасателей, а также 17 тыс. волонтеров. После землетрясений медицинскую помощь получили 17 тыс. человек, 4,5 тыс. были госпитализированы. Власти развернули 25 пунктов временного размещения. В них размещают людей, оставшихся без жилья, и организуют питание, медпомощь и выдачу предметов первой необходимости.

Два мощных землетрясения произошли в Венесуэле вечером 24 июня с разницей в несколько секунд. Второе, магнитудой 7,5, стало одним из самых сильных в стране за последнее столетие. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в прибрежном городе Ла-Гуайра, где обрушились не менее 100 зданий, в том числе жилые многоэтажки.

К 27 июня власти сообщали о 920 погибших и более чем трех тысячах раненых. Десятки оставались под завалами, а более 54 тыс. числились пропавшими без вести. По оценке ООН, последствия землетрясений могут затронуть почти 7 млн человек. Ущерб от стихийного бедствия оценивали примерно в $6,7 млрд. США после землетрясений выделили Каракасу $150 млн помощи и временно смягчили санкции, чтобы упростить поставки гуманитарных грузов.