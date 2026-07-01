Число погибших после землетрясений в Венесуэле выросло до 2295 человек, еще 11267 человек получили ранения, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Его слова приводит проправительственное издание Últimas Noticias.
По официальным данным, почти 13 тыс. человек сейчас находится в пунктах временного размещения из-за разрушения или серьезного повреждения жилья. Всего власти оценивают число пострадавших от землетрясений, включая тех, кто потерял имущество или получил физические и психологические травмы, более чем в 26 тыс. человек.
По словам Родригеса, в спасательных и логистических работах участвуют 26 тыс. военных, полицейских, пожарных и спасателей, а также 17 тыс. волонтеров. После землетрясений медицинскую помощь получили 17 тыс. человек, 4,5 тыс. были госпитализированы. Власти развернули 25 пунктов временного размещения. В них размещают людей, оставшихся без жилья, и организуют питание, медпомощь и выдачу предметов первой необходимости.
Два мощных землетрясения произошли в Венесуэле вечером 24 июня с разницей в несколько секунд. Второе, магнитудой 7,5, стало одним из самых сильных в стране за последнее столетие. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в прибрежном городе Ла-Гуайра, где обрушились не менее 100 зданий, в том числе жилые многоэтажки.
К 27 июня власти сообщали о 920 погибших и более чем трех тысячах раненых. Десятки оставались под завалами, а более 54 тыс. числились пропавшими без вести. По оценке ООН, последствия землетрясений могут затронуть почти 7 млн человек. Ущерб от стихийного бедствия оценивали примерно в $6,7 млрд. США после землетрясений выделили Каракасу $150 млн помощи и временно смягчили санкции, чтобы упростить поставки гуманитарных грузов.