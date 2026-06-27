Количество погибших в ходе землетрясения в Венесуэле превысило 900 человек

К утру 27 июня число погибших в результате землетрясения в Венесуэле достигло 920 человек. По данным местных властей, еще более трех тысяч получили ранения, пишет агентство Reuters.

Число пострадавших оценивается в 3360 человек. По меньшей мере 172 человека остаются заблокированными под завалами, спасатели работают над тем, чтобы их вытащить.

Еще более 54 000 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Два мощных землетрясения произошли в Венесуэле с разницей всего в несколько секунд вечером 24 июня. Второе землетрясение магнитудой 7,5 стало одним из самых сильных, зарегистрированных в стране за последнее столетие. За землетрясением 24 июня последовали более слабые толчки — их ощутили в пятницу днем жители столицы Каракаса и близлежащих городов.

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в прибрежном городе Ла-Гуайра, где обрушились не менее 100 зданий, включая жилые многоэтажки. Сейчас в спасательных операциях принимают участие зарубежные команды. США выделили Каракасу $150 млн помощи и временно смягчили санкции, чтобы облегчить поставки в Венесуэлу гуманитарных грузов.

По оценке ООН, последствия землетрясения могут затронуть почти 7 млн человек. Ущерб от двух землетрясений оценивают примерно в $6,7 млрд.