В Венесуэле в результате землетрясения погибли не менее 589 человек, более 50 тысяч пропали без вести. США временно смягчили санкции

В Венесуэлу начали прибывать иностранные спасательные команды и гуманитарная помощь спустя почти двое суток после землетрясений, унесших жизни как минимум 589 человек, сообщает Reuters.

По данным властей, еще почти три тысячи человек получили ранения. Сотни людей могут оставаться под завалами. На сайте для поиска пропавших без вести по состоянию на утро 26 июня были зарегистрированы более 50 тысяч человек.

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 баллов произошли вечером 24 июня примерно в 160 километрах к западу от Каракаса.

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в прибрежном городе Ла-Гуайра, где обрушились не менее 100 зданий, включая многоэтажные жилые дома. Местные жители и волонтеры продолжают разбирать завалы вручную, жалуясь на нехватку техники и недостаточную помощь со стороны государства.

«Мой сын под бетонными плитами, а техники, чтобы его достать, нет», — рассказала Reuters жительница Ла-Гуайры Ямилет Хименес, чей 19-летний сын оказался под завалами семиэтажного дома.

К спасательной операции присоединились зарубежные команды. Мексика направила 250 спасателей, Сальвадор — 188, Испания — около 100. Также помощь оказывают Колумбия, Швейцария, Германия и Доминиканская Республика. Многие группы прибыли с поисковыми собаками и специальным оборудованием для обнаружения людей под завалами.

США выделили $150 млн помощи и временно смягчили санкции, чтобы облегчить поставки в Венесуэлу гуманитарных грузов. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон направит спасательные команды и окажет помощь в восстановлении поврежденного аэропорта Каракаса.

По оценке Международной организации по миграции ООН, последствия землетрясения могут затронуть около 7 млн человек.