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Новости

Канада впервые примет участие в «Евровидении»

The Insider
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Канада дебютирует на «Евровидении» в 2027 году, объявили организаторы конкурса. Это первая страна присоединившаяся к «Евровидению» за последние 10 лет.  

Принять участие в конкурсе для Канады стало возможным после того, как государственная телерадиокомпания CBC/Radio-Canada стала полноправным членом Европейского вещательного союза (раньше она была «ассоциированным членом»). Последний ежегодно проводит «Евровидение». 

Канада дебютирует в полуфинале в следующем году. Конкурс пройдет в Болгарии. 

Страна при этом уже может похвастаться одним победителем родом из Канады: уроженка Квебека Селин Дион выступала на конкурсе 1988 года, представляя Швейцарию. Она завоевала тогда первое место. 

Канада далеко не первая неевропейская страна, представленная на «Евровидении». В конкурсе регулярно участвуют Израиль и Австралия, а в 1980-м на сцену «Евровидения» вышла певица из Марокко. Австралия впервые появилась на конкурсе в 2015-м — с тех пор до сегодняшнего дня ни одна новая страна не присоединялась к «Евровидению». 

В этом году песенный конкурс прошел в Вене. Победительницей стала болгарская певица Дара. Из-за участия в «Евровидении» Израиля конкурс бойкотировали пять стран: Нидерланды, Ирландия, Исландия, Испания и Словения.

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