Россия заняла второе место в мире после ОАЭ по уровню неравенства — доклад UBS

Россия занимает второе место в мире по уровню имущественного неравенства — таков один из выводов ежегодного доклада UBS Global Wealth Report.

Коэффициент Джини, отражающий концентрацию частного богатства в руках узкой группы наиболее состоятельных граждан, составил для России по итогам 2025 года 0,82. Такое же значение зафиксировано у ОАЭ, занявших первую строчку рейтинга. В первую пятерку также вошли Южная Африка и Бразилия (по 0,81), Саудовская Аравия (0,78) и США (0,77). Доклад охватывает 56 стран, на которые приходится свыше 92% мирового частного капитала.

При этом число самых обеспеченных россиян продолжает расти. По данным UBS, за 2025 год количество долларовых миллионеров в стране увеличилось на 5,2%, или почти на 22 тысячи человек, и достигло 447 тысяч — по темпам прироста Россия разделила пятое место с Ирландией. Крупнейший акционер «Северстали» Алексей Мордашов в рейтинге российских миллиардеров Forbes 2026 года занимает первое место: за год он стал богаче на $8,1 млрд, а его состояние впервые превысило довоенный уровень, достигнув $37 млрд против $29 млрд в 2021 году. Число долларовых миллиардеров в России, по подсчетам UBS, составило 122 человека, что обеспечивает стране пятое место в мире — после США, Китая, Индии и Германии.

По темпам роста благосостояния Россия также входит в число мировых лидеров. С начала десятилетия среднее реальное богатство на одного взрослого жителя страны выросло на 37%, и по этому показателю Россия уступает только Южной Корее, где рост превысил 55%. В то же время ряд развитых экономик, напротив, показал снижение среднего благосостояния: в Великобритании оно упало на 23,2%, в Нидерландах — на 14,4%, во Франции — на 4,5%.

В целом минувший год UBS называет одним из самых удачных для мирового благосостояния: совокупное состояние населения планеты выросло на 10,8%, а число долларовых миллионеров достигло 57,5 млн человек. За год их прибавилось почти на миллион — в среднем на планете появлялось свыше 2680 новых миллионеров ежедневно. Совокупный капитал миллиардеров в мире увеличился в среднем почти на 25%, а их общее число, по оценке UBS, составило 3302 человека с состоянием более $1 млрд. Главными факторами роста состояний авторы доклада называют устойчивые финансовые рынки и рост цен на недвижимость.

Несмотря на этот рост, обладатели крупных состояний остаются немногочисленной группой в масштабах всего человечества. По данным UBS, активами свыше $1 млн владеют лишь 1,5% взрослого населения планеты, еще 15,3% располагают состоянием от $100 тысяч до $1 млн. При этом 41,1% жителей мира имеют капитал от $10 тысяч до $100 тысяч, а у 42,1% состояние не превышает $10 тысяч.