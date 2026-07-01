Ультраконсерваторы-раскольники бросили вызов Папе Льву XIV, рукоположив епископов без его согласия, — их автоматически отлучили от церкви

Ультраконсервативная католическая организация «Общество святого Пия X» (SSPX) рукоположила четырех новых епископов без согласия Папы Римского Льва XIV, что автоматически влечет отлучение всех участников церемонии от церкви, сообщает The Guardian.

Церемония прошла в швейцарской деревне Экон и транслировалась в прямом эфире. Епископ Альфонсо де Галаррета, сам рукоположенный без папского согласия в 1988 году, возложил руки на головы четырех новых епископов — по одному из Швейцарии и Франции и двух из США. Ритуал возложения рук символизирует, по представлениям католиков, передачу Святого Духа от одного епископа другому.

Перед началом церемонии священник зачитал заявление, в котором говорилось, что организация считает своим «священным долгом» перед церковью и душами верующих продолжить рукоположение епископов, «полностью преданных» церковной традиции, и что любые наказания и санкции против этого шага не будут иметь силы. Ранее Лев XIV назвал предстоящие рукоположения «раскольническим актом» и «грехом крайней тяжести», пытаясь в последний момент остановить организацию.

SSPX была основана в 1970 году в Эконе для противодействия либерализации католической церкви и не признает ключевые решения Второго Ватиканского собора 1962–1965 годов, в частности переход от латыни к местным языкам при богослужении. Несмотря на статус раскольнической группы, SSPX имеет значительное влияние в США, где располагает крупной базой в Канзасе, а также во Франции и Аргентине — в организации состоит около 1500 священников, семинаристов и других членов.

Это первый подобный конфликт Ватикана с SSPX с 1988 года, когда основатель организации архиепископ Марсель Лефевр и четверо рукоположенных им без разрешения Папы Иоанна Павла II епископов, включая британца Ричарда Уильямсона, были отлучены от церкви — Папа Бенедикт XVI отменил отлучение в 2009 году.

Лев XIV, избранный в мае прошлого года и ставший первым папой из Северной Америки, с начала своего понтификата стремился заглаживать противоречия с традиционалистами, обострившиеся при его предшественнике Франциске.