Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 32 осужденных. Сообщение об этом публикует его пресс-служба.

Помилование связывают с приближающимся Днем Независимости Беларуси (отмечается 3 июля). Помилованы 32 человека — 20 женщин и 12 мужчин.

Как уточняет правозащитный центр «Вясна», 28 из помилованных — политзаключенные. В пресс-релизе белорусского правительства сообщается, что они были осуждены за «преступления экстремистской направленности».

Утверждается, что они ходатайствовали о помиловании и признали вину. Имена помилованных не раскрываются.

Год назад в преддверии Дня Независимости Лукашенко помиловал 16 осужденных. Часть помилований в стране проводится в обмен на снятие зарубежных санкций. Например, в декабре прошлого года взамен на снятие санкций с белорусского калия власти Беларуси помиловали 123 человека. В их числе были Мария Колесникова, Алесь Беляцкий и Виктор Бабарико.