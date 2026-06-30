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Путин назначил в Совет при президенте по нацпроектам свою племянницу Анну Цивилеву

The Insider
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Владимир Путин подписал указ о назначении в президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам статс-секретаря-заместителя министра обороны и председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилёвой. Документ опубликован на портале правовой информации. 

По данным расследования «Проекта», Цивилёва приходится Путину двоюродной племянницей. Ее девичья фамилия — Путина, а ее отец — двоюродный брат президента РФ. Она замужем за министром энергетики РФ и бывшим губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым. 

Совет по стратегическому развитию и национальным проектам создан для координации работы федеральных и региональных органов власти, выработки целей, показателей и ключевых параметров для национальных проектов, а также для мониторинга их исполнения и корректировки при необходимости. Председатель совета — сам Путин, председатель президиума — премьер-министр Михаил Мишустин. 

Ранее Путин подписал указ о расширении полномочий государственного фонда «Защитники Отечества». Согласно указу, фонд теперь будет оказывать поддержку и помощь новым категориям ветеранов боевых действий. В частности, ветеранам, ставшим инвалидами из-за ранений, травм, контузий или заболеваний, полученных при «отражении вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации», во время «вооруженной провокации» на границе РФ и в регионах, прилегающих к зоне войны против Украины. Фонд «Защитники Отечества» был создан указом Путина в апреле 2023 года для поддержки участников войны против Украины и членов их семей. 

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