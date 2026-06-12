Путин расширил полномочия фонда «Защитники Отечества», который возглавляет его племянница Анна Цивилева

Владимир Путин подписал указ о расширении полномочий государственного фонда «Защитники Отечества», который возглавляет его двоюродная племянница Анна Цивилева. Соответствующий указ опубликован 12 июня на портале правовой информации.

Согласно указу, фонд теперь будет оказывать поддержку и помощь новым категориям ветеранов боевых действий. В частности, ветеранам, ставшим инвалидами из-за ранений, травм, контузий или заболеваний, полученных при «отражении вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации», во время «вооруженной провокации» на границе РФ и в регионах, прилегающих к зоне войны против Украины.

Кроме того, фонд сможет помогать ветеранам, признанным военно-врачебной комиссией не годными или ограниченно годными к военной службе, но решившим продолжить службу на должностях, которые они могут занимать по состоянию здоровья.

Также фонд будет участвовать в привлечении ветеранов боевых действий и военной службы, признанных инвалидами, к занятиям адаптивной физкультурой и спортом.

Фонд «Защитники Отечества» был создан указом Путина в апреле 2023 года для поддержки участников войны против Украины и членов их семей. В документе о создании фонда указано, что его имущество формируется в том числе за счет ассигнований из федерального бюджета, пожертвований и других источников. Председателем фонда Путин назначил Анну Цивилеву.

По данным расследования «Проекта», Цивилева приходится Путину двоюродной племянницей. Ее девичья фамилия — Путина, а ее отец — двоюродный брат президента РФ.