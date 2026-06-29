В Зимбабве задержали подозреваемого в вербовке пяти человек в российскую армию для участия в войне против Украины

Антитеррористическое подразделение полиции арестовало 36-летнего мужчину, которого подозревают в вербовке пяти человек в российскую армию. Об этом сообщает AFP со ссылкой на судебные материалы.

Мужчину задержали на автобусном вокзале в Хараре, когда он сопровождал одного из завербованных, сообщает полиция. Тот должен был через ЮАР отправиться в Россию. При задержанном, как утверждают правоохранительные органы, нашли российские электронные визы и подтверждения бронирования гостиниц для пяти человек.

Полиция заявила, что завербованных «заставят участвовать в вооруженном конфликте» России и Украины. Предполагаемым сообщником задержанного силовики называют гражданина России, известного только как Роман. Его разыскивают.

В марте министр информации Зимбабве Джему Сода сообщил, что 15 граждан страны погибли после вербовки для участия в войне России против Украины. По его словам, власти Зимбабве добивались возвращения еще 66 граждан страны.

В феврале коллектив All Eyes on Wagner опубликовал имена 1417 граждан 35 африканских стран, которых, согласно подсчетам, Россия завербовала для войны в Украине с января 2023 года по сентябрь 2025-го. 316 из них погибли. В том же месяце украинские власти заявили, что установили личности более 1780 граждан 36 африканских стран, воевавших в составе российской армии.