В Саудовской Аравии разбился вертолет нефтяной компании Saudi Aramco, погибли 14 человек

В городе Рас-Танура на востоке Саудовской Аравии на берегу Персидского залива потерпел крушение вертолет, принадлежащий нефтяной компании Saudi Aramco. В результате погибли 14 человек. Об этом сообщает Reuters.

Причины крушения неизвестны, ведется расследование. Как пишет Саудовское информагентство (SPA), все погибшие были гражданами Саудовской Аравии. Крушение произошло около 6 утра по местному времени. Соболезнования в связи с гибелью людей выразило министерство энергетики страны.

26 июня Saudi Aramco возобновила отгрузку нефти на своем терминале в Рас-Тануре. Четыре месяца до этого компания была вынуждена перенаправить весь свой экспорт в порт Янбу на Красном море, поскольку из-за блокады Ормузского пролива суда не могли войти в Персидский залив.