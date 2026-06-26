В московском медцентре нашли пять человеческих голов. По делу о торговле человеческими останками арестован врач из петербургской больницы

В московском медицинском «Кадавер центре», расположенном на улице Суздальской, нашли пять человеческих голов, лежавших в холодильнике. Как сообщает MSK1.RU, организацию подозревают в незаконном получении человеческих останков.

Обыски в центре прошли в рамках уголовного дела, возбужденного в Санкт-Петербурге. Руководство Александровской больницы подозревается в торговле частями тел умерших людей. Биометериалы продавали коммерческим организациям, работающим в сфере косметологии, хирургии и стоматологии, в качестве опытных образцов.

По данным Telegram-канала Shot, дело расследуется по статье о превышении полномочий. В Петербурге арестованы заведующий патологоанатомическим отделением Александровской больницы Андрей Кавецкий и сотрудник ООО «Анабиоз» Станислав Маслов, который руководит «Кадавер центром». Как писала «Фонтанка», заведующий патологоанатомическим отделением ежемесячно получал за свои услуги не менее 500 тысяч рублей.

Согласно данным с сайта «Кадавер центра», учреждение «предоставляет услуги в сфере обучения медицинского персонала, оснащения учебных медицинских центров кадаверным материалом, организации мастер-классов».