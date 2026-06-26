В Череповце поставят общий памятник академику Бардину и Сталину. Во время сталинских репрессий Бардин усыновил 11 детей арестованных коллег

В Череповце начали установку совместного памятника Иосифу Сталину и вице-президенту Академии наук СССР, металлургу Ивану Бардину. Как сообщает правительство Вологодской области в мессенджере Max, уже установлен постамент. Памятник планируется открыть ко Дню металлурга, который в этом году отмечается 19 июля.
«Подготовили основание, постамент залили и облицевали гранитом. Скульптурную группу с образами Иосифа Сталина и Ивана Бардина создает архитектор Илья Коротченко, который стал победителем конкурса проектов. Отдадим дань памяти людям, благодаря которым в Череповце появился металлургический завод», — рассказал губернатор Георгий Филимонов.
Автор проекта — скульптор Илья Коротченко. Как ранее сообщал Филимонов, он лично следил за созданием памятника и обсуждал детали со скульптором.
«Иосиф Виссарионович Сталин и Иван Павлович Бардин сыграли особую роль в становлении Череповца как одного из крупнейших металлургических центров страны. В 1940 году было принято решение о создании металлургической базы на северо-западе СССР, а реализация проекта стала возможной благодаря труду академика Бардина. Памятник станет символом уважения к истории города, его промышленной мощи и людям, которые стояли у истоков его развития», — так Филимонов объяснял решение установить совместный памятник.
Между тем вологодское издание 35MEDIA напоминает, что академик Бардин усыновлял детей своих коллег, репрессированных при Сталине: «Предлагаем череповецким экскурсоводам перед открытием памятника Сталину и Бардину внимательно изучить биографию выдающегося советского металлурга. Ведь придется отвечать на неудобные вопросы гостей города про Бардина, который усыновил 11 детей своих репрессированных коллег».
В конце 2024 года памятник Сталину был открыт в Вологде. Судя по сообщениям в социальных сетях Филимонова, он водит иностранные делегации возлагать цветы к этой скульптуре.