В Череповце поставят общий памятник академику Бардину и Сталину. Во время сталинских репрессий Бардин усыновил 11 детей арестованных коллег

Автор проекта — скульптор Илья Коротченко. Как ранее сообщал Филимонов, он лично следил за созданием памятника и обсуждал детали со скульптором.

«Иосиф Виссарионович Сталин и Иван Павлович Бардин сыграли особую роль в становлении Череповца как одного из крупнейших металлургических центров страны. В 1940 году было принято решение о создании металлургической базы на северо-западе СССР, а реализация проекта стала возможной благодаря труду академика Бардина. Памятник станет символом уважения к истории города, его промышленной мощи и людям, которые стояли у истоков его развития», — так Филимонов объяснял решение установить совместный памятник.

Между тем вологодское издание 35MEDIA напоминает, что академик Бардин усыновлял детей своих коллег, репрессированных при Сталине: «Предлагаем череповецким экскурсоводам перед открытием памятника Сталину и Бардину внимательно изучить биографию выдающегося советского металлурга. Ведь придется отвечать на неудобные вопросы гостей города про Бардина, который усыновил 11 детей своих репрессированных коллег».

В конце 2024 года памятник Сталину был открыт в Вологде. Судя по сообщениям в социальных сетях Филимонова, он водит иностранные делегации возлагать цветы к этой скульптуре.