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Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 164 человек, более 970 человек пострадали

The Insider
Фото: AFP

Фото: AFP

По меньшей мере 164 человека погибли и 971 получили ранения в результате землетрясения, произошедшего на севере Венесуэлы вечером 24 июня. Об этом сообщила и. о. президента страны Делси Родригес, передает AP. Первоначально сообщалось примерно о 30 погибших.

Наиболее сильно пострадал прибрежный штат Ла Гуайр. «Там обрушились десятки зданий... и в настоящее время мы проводим интенсивные спасательные операции, чтобы спасти жизни», — сказала Родригес. 

Сообщается также о разрушениях в Каракасе. Повреждено здание столичного аэропорта, он закрыт. В некоторых районах Каракаса нет электричества, не работает мобильная связь. В городе не работает метро, отключено газоснабжение, закрыты школы.

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо призвал жителей оставаться на улице, поскольку повторные толчки могут привести к новым разрушениям. Многие люди ночевали на улицах или в автомобилях, на станциях метро и в других общественных местах, отмечает AP.

Как сообщалось ранее, были зафиксированы два землетрясения, произошедшие с разницей в 40 секунд, магнитудой 7,5 и 7,2.

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