Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

74.77

EUR

85.18

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

93

 

 

 

 

 

Новости

В Венесуэле произошло землетрясение, погибли более 30 человек, 700 пострадали

The Insider
Фото: AP

Фото: AP

На севере Венесуэлы произошло два землетрясения магнитудой 7,5 и 7,2 с разницей в 40 секунд. Как сообщает CNN, более 30 человек погибли, не менее 700 пострадали. Известно о масштабных разрушениях в Каракасе и штате Ла Гуайр. В стране объявлено чрезвычайное положение.

Изображение из галереи

Фото: AP

Миниатюра 1
Миниатюра 2

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что названное СМИ число погибших не включает жертв из наиболее пострадавшего штата Ла Гуайр. Среди зданий, разрушенных в этом прибрежном штате, оказался восьмиэтажный отель. Поврежден международный аэропорт Симона Боливара в столице.

По словам Родригес, США, Доминиканская Республика, Сальвадора, Мексика и Катар направили на помощь своих спасателей. Китай, Бразилия и страны Карибского бассейна предложили гуманитарную помощь.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Секретовыносители. Насколько хорошо защищена гостайна в России
  2. Завирусилось. Почему в Европе резко выросло число венерических больных
  3. Дороги смерти: как украинские удары по транспортным коридорам уничтожают военную логистику России
  4. Ракета вместо пенсий: как Илон Маск раздувает стоимость SpaceX с помощью фондов и несбывающихся обещаний
  5. Черные дыры Европы. Как ЕС легализует офшорные лагеря и бесправие для мигрантов

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте