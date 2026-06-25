В Венесуэле произошло землетрясение, погибли более 30 человек, 700 пострадали

На севере Венесуэлы произошло два землетрясения магнитудой 7,5 и 7,2 с разницей в 40 секунд. Как сообщает CNN, более 30 человек погибли, не менее 700 пострадали. Известно о масштабных разрушениях в Каракасе и штате Ла Гуайр. В стране объявлено чрезвычайное положение.
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что названное СМИ число погибших не включает жертв из наиболее пострадавшего штата Ла Гуайр. Среди зданий, разрушенных в этом прибрежном штате, оказался восьмиэтажный отель. Поврежден международный аэропорт Симона Боливара в столице.
По словам Родригес, США, Доминиканская Республика, Сальвадора, Мексика и Катар направили на помощь своих спасателей. Китай, Бразилия и страны Карибского бассейна предложили гуманитарную помощь.