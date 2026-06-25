В Венесуэле произошло землетрясение, погибли более 30 человек, 700 пострадали

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что названное СМИ число погибших не включает жертв из наиболее пострадавшего штата Ла Гуайр. Среди зданий, разрушенных в этом прибрежном штате, оказался восьмиэтажный отель. Поврежден международный аэропорт Симона Боливара в столице.

По словам Родригес, США, Доминиканская Республика, Сальвадора, Мексика и Катар направили на помощь своих спасателей. Китай, Бразилия и страны Карибского бассейна предложили гуманитарную помощь.