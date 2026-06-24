Палата депутатов Румынии автоматически одобрила законопроект о начале процесса объединения с Молдовой после того, как истек установленный срок для его обсуждения и голосования. Согласно румынскому законодательству, если депутаты не принимают по инициативе отдельного решения в отведенный срок, она считается принятой и передается на рассмотрение Сената, сообщает молдавское агентство IPN.

Законопроект был внесен депутатами националистической партии S.O.S., агентство Reuters называло ее пророссийской.

Авторы инициативы ссылаются на Хельсинкский заключительный акт, который допускает изменение государственных границ мирным путем и по взаимному согласию сторон.

Как отмечает IPN, автоматическое одобрение в Палате депутатов не означает вступления закона в силу. Теперь его должен рассмотреть и утвердить Сенат Румынии, который является решающей палатой по данному вопросу. После этого документу предстоит пройти остальные предусмотренные законодательством процедуры.