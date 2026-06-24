Ученые подтвердили возраст самого старого кратера на Земле — 3,02 млрд лет

Геологи подтвердили возраст самого древнего ударного кратера на Земле — структуры в районе купола Северного Полюса (North Pole Dome) в Западной Австралии. Команда из Университета Кёртина под руководством Кристофера Киркленда определила, что метеорит упал на этот участок около 3,02 млрд лет назад. Если оценка верна, эта структура остается единственным надежно датированным архейским ударным кратером на планете. Работа опубликована в журнале Geology.

Следы удара — это поле «ударных конусов» (shatter cones), характерных трещин в породе, которые образуются только при экстремальном давлении от падения крупного небесного тела. Поле обнаружили в центре Пилбарского кратона — одного из немногих мест на Земле, где сохранились породы возрастом более 3 млрд лет. Проблема в том, что точный возраст самого удара долго оставался спорным — базальтовые породы из формации никто напрямую не датировал, а косвенные оценки разных групп ученых расходились почти на три миллиарда лет.

Чтобы закрыть вопрос, авторы исследовали минералы внутри самих поврежденных пород — цирконы, апатиты, кальцит и слюду-мусковит. Цирконы оказались особенно показательны — в породе встречаются как древние, ровные кристаллы возрастом более 3,4 млрд лет, так и более молодые, ветвистые «скелетные» зерна. Такая скелетная форма возникает, когда кристалл растет быстрее, чем успевает выровняться структура решетки — это происходит при резком охлаждении расплава, в том числе при ударных событиях.

Самые чистые и наименее измененные «скелетные» зерна циркона дали возраст 3024 плюс-минус 7 млн лет. Этот же интервал подтвердило датирование апатита, выросшего в трещинах породы под действием горячих гидротермальных растворов — его возраст составил около 3019 млн лет. Совпадение двух независимых минеральных «часов» авторы считают главным доказательством того, что именно тогда метеорит ударил по поверхности и запустил перекристаллизацию минералов и циркуляцию горячих потоков в трещинах.

Отдельный аргумент против альтернативной версии происхождения кратера дала слюда из кварцевой жилы, которая пересекает структуру ударных конусов. Эта слюда не деформирована, то есть образовалась уже после удара, и ее возраст — 1655 плюс-минус 27 млн лет. Это означает, что ударные конусы существовали как минимум 1,65 млрд лет назад, и более поздние периоды происхождения кратера (например, предположение о возрасте моложе 2,7 млрд лет, выдвинутое другой научной группой в 2025 году) с этими данными не согласуются.

Авторы заключают, что купол Северного Полюса, который также называют структурой Миралга, остается единственным подтвержденным ударным кратером архейского эона — самого раннего геологического периода, когда на Землю обрушивалось гораздо больше метеоритов, чем сейчас, но почти все следы этих ударов были стерты последующей тектонической активностью и эрозией.