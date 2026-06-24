Сенат США впервые одобрил резолюцию, которая ограничивает возможность Трампа вести войну против Ирана

Сенат США впервые одобрил резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа вести войну против Ирана без одобрения Конгресса, сообщает Associated Press. Документ был принят 24 июня, за резолюцию проголосовали 50 человек, против – 48.

Резолюция носит символический характер и не является законом, однако отражает растущее недовольство среди части республиканцев и демократов политикой Дональда Трампа в отношении Ирана, отмечает агентство.

Ранее аналогичный документ уже одобрила Палата представителей.

Трамп резко раскритиковал решение сенаторов, назвав голосование «несвоевременным и бессмысленным». По его словам, резолюция «оказала поддержку и придала уверенности Ирану», пишет AP.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что американцы расплачиваются за «историческую ошибку Трампа в Иране», которая, по его мнению, станет одним из крупнейших внешнеполитических просчетов в истории США.

За резолюцию вместе с демократами проголосовали четыре сенатора-республиканца: Лиза Мурковски, Сьюзан Коллинз, Рэнд Пол и Билл Кэссиди. Против выступил демократ Джон Феттерман. На результат также повлияло отсутствие двух республиканских сенаторов.

Голосование состоялось на фоне продолжающихся споров вокруг подписанного на прошлой неделе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Документ запускает 60-дневный процесс переговоров о более широком соглашении по иранской ядерной программе.

Как пишет AP, часть республиканцев критикует условия сделки, в том числе предусмотренный фонд объемом $300 млрд для восстановления Ирана после войны.

Тем временем Пентагон запросил у Конгресса около $80 млрд дополнительного финансирования для восполнения запасов вооружений после войны с Ираном. По оценкам американских чиновников и экспертов, общая стоимость военной операции могла превысить $100 млрд.