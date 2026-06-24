Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

74.62

EUR

85.48

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

253

 

 

 

 

 

Новости

Сенат США впервые одобрил резолюцию, которая ограничивает возможность Трампа вести войну против Ирана

The Insider
Иллюстрация к материалу

Сенат США впервые одобрил резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа вести войну против Ирана без одобрения Конгресса, сообщает Associated Press. Документ был принят 24 июня, за резолюцию проголосовали 50 человек, против – 48.

Резолюция носит символический характер и не является законом, однако отражает растущее недовольство среди части республиканцев и демократов политикой Дональда Трампа в отношении Ирана, отмечает агентство. 

Ранее аналогичный документ уже одобрила Палата представителей.

Трамп резко раскритиковал решение сенаторов, назвав голосование «несвоевременным и бессмысленным». По его словам, резолюция «оказала поддержку и придала уверенности Ирану», пишет AP. 

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что американцы расплачиваются за «историческую ошибку Трампа в Иране», которая, по его мнению, станет одним из крупнейших внешнеполитических просчетов в истории США.

За резолюцию вместе с демократами проголосовали четыре сенатора-республиканца: Лиза Мурковски, Сьюзан Коллинз, Рэнд Пол и Билл Кэссиди. Против выступил демократ Джон Феттерман. На результат также повлияло отсутствие двух республиканских сенаторов.

Голосование состоялось на фоне продолжающихся споров вокруг подписанного на прошлой неделе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Документ запускает 60-дневный процесс переговоров о более широком соглашении по иранской ядерной программе.

Как пишет AP, часть республиканцев критикует условия сделки, в том числе предусмотренный фонд объемом $300 млрд для восстановления Ирана после войны. 

Тем временем Пентагон запросил у Конгресса около $80 млрд дополнительного финансирования для восполнения запасов вооружений после войны с Ираном. По оценкам американских чиновников и экспертов, общая стоимость военной операции могла превысить $100 млрд.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Секретовыносители. Насколько хорошо защищена гостайна в России
  2. Завирусилось. Почему в Европе резко выросло число венерических больных
  3. Ракета вместо пенсий: как Илон Маск раздувает стоимость SpaceX с помощью фондов и несбывающихся обещаний
  4. Дороги смерти: как украинские удары по транспортным коридорам уничтожают военную логистику России
  5. Черные дыры Европы. Как ЕС легализует офшорные лагеря и бесправие для мигрантов

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте