Литва выдала России чеченского политбеженца Беслана Эстемирова

Власти Литвы передали России уроженца Чечни, который более 20 лет жил в стране и воспитывал детей — граждан Литвы. Об этом сообщила правозащитница и представительница Ичкерии за рубежом Роза Дунаева. «Радио Свобода» со ссылкой на Дунаеву пишет, что задержанного зовут Беслан, не называя фамилию.

Обновлено. Источник The Insider в литовских органах власти сообщил, что в Россию был передан Беслан Эстемиров. В 2020 году литовские суды разрешили его экстрадицию по запросу России, однако в июне 2024 года Эстемиров все еще находился в тюрьме Правенишкеса. Литовское издание Delfi тогда писало, что Литва решила выдать его России для уголовного преследования, а Европейский суд по правам человека должен рассмотреть его дело до окончания литовского срока.

По словам Дунаевой, Эстемиров уехал из Чечни во время войны, получил в Литве защиту, создал семью и жил в стране на законных основаниях. В апреле «Радио Свобода» сообщало, что Эстемирова задержали, когда он пришел продлить документы, а его статус был аннулирован. Тогда правозащитница заявляла, что причины задержания ей неизвестны и ему грозит передача России.

Дунаева утверждает, что дело Эстемирова рассматривалось в Европейском суде по правам человека. Это косвенно подтверждается публикацией Delfi от июня 2024 года: издание писало, что до окончания литовского срока Эстемирова ЕСПЧ должен был решить, может ли Литва передать его России.

В 2018 году Delfi писало, что Эстемиров получил в Литве политическое убежище из-за угрозы жизни в Чечне. По данным издания, в 2014 году его приговорили к 4 годам лишения свободы по делу о наркотиках, однако он вышел условно-досрочно, не отбыв 10 месяцев срока. Позднее Эстемирова вновь задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. В 2018 году литовский суд приговорил его к 9 годам лишения свободы. По данным Delfi, Литва разрешила передать его России до окончания этого срока, чтобы он продолжил отбывать наказание там. Эстемирова также обвиняли в нападении на полицейских при задержании. Сам он отрицал связь с наркотиками и заявлял, что не понял, что пытавшиеся задержать его люди были сотрудниками полиции.

Россия добивалась экстрадиции Эстемирова по делу об участии в незаконном вооруженном формировании. Российские следственные органы утверждали, что с 2001 года он состоял в чеченской вооруженной группе, хранил оружие и был причастен к двум взрывам против сотрудников ОМОНа.

The Insider обнаружил Эстемирова в «перечне террористов и экстремистов» Росфинмониторинга, а также в базе розыска МВД России. В розыскной карточке указано, что его ищут «по статье УК», конкретная статья в ней не названа, однако нахождение в списке Росфинмониторинга с пометкой в виде звездочки указывает на уголовное дело по «террористической» статье.

Delfi тогда приводило комментарий тогдашней главы Департамента миграции Литвы Эвелины Гудзинскайте: человек, лишенный убежища из-за угрозы государственной безопасности или общественному порядку, не обязательно может быть выслан в страну происхождения. Власти должны отдельно оценить, безопасно ли ему возвращаться, если нет — ему может быть выдан временный гуманитарный вид на жительство. Однако в случае Эстемирова вопрос о передаче России рассматривался не только в рамках миграционной процедуры, но и в рамках экстрадиционного дела.

Дунаева заявила, что возвращение в Россию особенно опасно для выходцев из Чечни, которые участвовали в русско-чеченских войнах или публично выступали против российских властей. Amnesty International в 2024 году призывала европейские страны прекратить высылку людей с Северного Кавказа в Россию, указывая на риск пыток, произвольного задержания, насильственных исчезновений и принудительной отправки на войну против Украины.

В апреле Дунаева также говорила, что литовские чиновники, в том числе заместитель министра иностранных дел, ранее заверяли чеченскую диаспору, что чеченцев не будут передавать России. Тогда она сообщала и о двух других уроженцах Чечни, которых, по ее словам, Литва уже депортировала.