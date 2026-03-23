Власти Эстонии выслали в РФ чеченца — соискателя убежища, которому грозила опасность на родине

Власти Эстонии выслали в Россию уроженца Чечни, который добивался убежища. По словам правозащитницы и представителя Ичкерии за рубежом Розы Дунаевой, мужчина был лишен полноценной юридической помощи и не получил возможности отстоять свои права. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Депортация состоялась 20 марта. Имя выдворенного не раскрывается по соображениям безопасности — правозащитники продолжают следить за его судьбой. Обстоятельства рассмотрения его заявления об убежище также остаются неизвестными. Понятно лишь, что на протяжении нескольких месяцев он пытался доказать, что ему угрожает реальная опасность на родине.

Дунаева заявила:

«Этот случай особенно остро воспринимается на фоне исторической памяти. Эстония — страна, которая сама прошла путь борьбы за независимость и избавления от давления со стороны России. Именно поэтому от нее ожидается особое понимание судьбы людей, бегущих от преследования».

В январе 2025 года Amnesty International призвала страны Евросоюза не выдавать России беженцев с Северного Кавказа. По данным организации, депортированным грозят пытки, жестокое обращение, а также принудительная отправка на войну против Украины.

Ранее эстонские власти отказали в убежище 64-летней Марьят Баталовой из Грозного, которую пытали силовики за критику чеченцев, участвующих в войне против Украины. Власти Эстонии сослались на недостаточность доказательств серьезной угрозы.

