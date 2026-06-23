Экс-гендиректора «Аэрофлота» Полубояринова отправили под стражу по делу о злоупотреблении полномочиями

По решению Тверского суда Москвы был заключен под стражу бывший гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов — его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает «Медиазона». Мера пресечения была избрана на заседании 19 июня.

Установить личность арестованного изданию удалось благодаря утечкам из баз данных: в России с такими фамилией, именем и отчеством зарегистрирован только один человек — 60-летний экс-руководитель авиакомпании. О задержании бывший коллега Полубояринова рассказал также The Bell — по его словам, новость дошла до него от знакомого, работающего в банковской сфере.

Официальная причина ареста не раскрывается, но в деле может фигурировать прошлое Полубояринова в ВЭБ.РФ, в правление которого он входил в 2020 году. Тот же Тверской суд в апреле отправил под домашний арест действующего зампреда госкорпорации Артема Довлатова по аналогичной статье — собеседники «Ведомостей» связывали это дело с обстоятельствами санации банков 2016 года, когда в ВЭБ работал и Полубояринов.

«Аэрофлот» Полубояринов возглавил в ноябре 2020-го, а в марте 2022-го покинул компанию — это произошло после введения против него персональных санкций. ТАСС со ссылкой на источники в Минтрансе сообщал тогда, что гендиректор оставил должность, при этом издание «База» допускало, что он мог уехать из страны. Министр транспорта Виталий Савельев объяснял уход Полубояринова «стрессовыми условиями». В том же месяце литовские власти заблокировали операции с недвижимостью его родственников — по оценкам экспертов, речь шла о двух квартирах на Балтийском побережье стоимостью около €500 тысяч. Слухи об эмиграции сам Полубояринов впоследствии опроверг в интервью Forbes, а в марте 2023 года, по данным РБК, занял высокую управленческую позицию в «Ростехе», отвечая за финансовое обеспечение всей группы компаний. ТАСС писал, что он стал советником Сергея Чемезова.

В пресс-службе «Ростеха» «Медиазоне» подтвердили, что Полубояринов работает в одной из дочерних структур корпорации, но на вопрос об аресте ответили: «Увы, мы без комментариев».