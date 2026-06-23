В Свердловской области в результате урагана пострадали 16 человек, 32 частных дома полностью разрушены

В результате урагана в Свердловской области пострадали как минимум 16 человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Ураган обрушился на Свердловскую область вечером 22 июня.



По данным ведомства, по состоянию на 6 утра по местному времени были повреждены 99 частных жилых дома, из них 32 полностью разрушены. Более 4 тысяч домов остались без электричества. Кроме того, повреждены 25 автомобилей и 15 линий электропередачи.

Больше всего пострадал город Кушва. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации и развернули один пункт временного размещения. В городе продолжают устранять последствия смерча. Утром 23 апреля электроснабжение восстановили в 3 тысячах домов.



Как пишет E1.RU, ураган срывал крыши, ломал деревья и линии электропередачи. На улицах уже убрали значительную часть мусора и поваленных деревьев, восстановлено водоснабжение, однако в отдельных районах по соображениям безопасности временно отключен газ. Энергетики восстанавливают сети и подключают потребителей по резервным линиям. Электроснабжение социальных объектов, в том числе городской и детской больниц, обеспечивают генераторы.

По данным издания, ураган также затронул город Туринск, в котором сорвало часть крыши торгового центра. В городе продолжаются работы по восстановлению коммуникаций.

Синоптики не исключают формирования еще одного торнадо в Свердловской области.