Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

EUR

84.17

USD

73.44

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

9

 

 

 

 

 

Новости

Бывшего министра транспорта Испании Хосе Абалоса приговорили к 24 годам заключения за махинации на закупках масок во время пандемии COVID-19

The Insider
Иллюстрация к материалу

Бывший министр транспорта, мобильности и городского развития Испании Хосе Луис Абалос приговорен к 24 годам и трем месяцам тюремного заключения за махинации при закупках защитных масок во время пандемии COVID-19. Фактически он проведет в тюрьме 16 лет и 6 месяцев. Об этом сообщило издание El Pais. 

Бывший советник министра Кольдо Гарсия и бизнесмен Виктор де Альдама были приговорены к 19 годам и восьми месяцам (фактически проведет в тюрьме 15 лет) и четырем с половиной годам лишения свободы соответственно, однако суд дал де Альдама возможность не отбывать наказание и не выплачивать €3,7 млн компенсации, если он выполнит несколько условий: не будет совершать других преступлений, будет отчитываться о своей деятельности каждые полгода и год проработает "на благо общества". 

Как отмечает El Pais, это наносит удар по правительству Педро Санчеса: долгое время Абалос был близок к нему, и работал министром в его правительстве. Также Абалос обладал значительным авторитетом в Социалистической партии. 

По мнению Антикоррупционной прокуратуры Испании, трое обвиняемых вступили в преступный сговор, чтобы обеспечить заключение с компанией, связанных с де Альдама контрактов на поставку нескольких миллионов защитных масок на общую сумму €36 млн для испанского железнодорожного оператора Adif и Государственных портов. 

В обмен на это, как считает суд, Абалос и Кольдо получили от де Альдама различные взятки, в частности, бизнесмен сдал политику с правом последующего выкупа квартиру на Пасео-де-ла-Кастельяна по цене значительно ниже рыночной стоимости. Кроме того, Абалос и Кольдо получили €2,5 млн. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Секретовыносители. Насколько хорошо защищена гостайна в России
  2. Побег из «цифрового ГУЛАГа»: как россияне обходят блокировки интернета
  3. Ракета вместо пенсий: как Илон Маск раздувает стоимость SpaceX с помощью фондов и несбывающихся обещаний
  4. Черные дыры Европы. Как ЕС легализует офшорные лагеря и бесправие для мигрантов
  5. Итоги ПМЭФ-2026. Сергей Алексашенко — о выступлении Путина, топливном кризисе в Крыму и пенсионных накоплениях

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте