Бывшего министра транспорта Испании Хосе Абалоса приговорили к 24 годам заключения за махинации на закупках масок во время пандемии COVID-19

Бывший министр транспорта, мобильности и городского развития Испании Хосе Луис Абалос приговорен к 24 годам и трем месяцам тюремного заключения за махинации при закупках защитных масок во время пандемии COVID-19. Фактически он проведет в тюрьме 16 лет и 6 месяцев. Об этом сообщило издание El Pais.

Бывший советник министра Кольдо Гарсия и бизнесмен Виктор де Альдама были приговорены к 19 годам и восьми месяцам (фактически проведет в тюрьме 15 лет) и четырем с половиной годам лишения свободы соответственно, однако суд дал де Альдама возможность не отбывать наказание и не выплачивать €3,7 млн компенсации, если он выполнит несколько условий: не будет совершать других преступлений, будет отчитываться о своей деятельности каждые полгода и год проработает "на благо общества".

Как отмечает El Pais, это наносит удар по правительству Педро Санчеса: долгое время Абалос был близок к нему, и работал министром в его правительстве. Также Абалос обладал значительным авторитетом в Социалистической партии.

По мнению Антикоррупционной прокуратуры Испании, трое обвиняемых вступили в преступный сговор, чтобы обеспечить заключение с компанией, связанных с де Альдама контрактов на поставку нескольких миллионов защитных масок на общую сумму €36 млн для испанского железнодорожного оператора Adif и Государственных портов.

В обмен на это, как считает суд, Абалос и Кольдо получили от де Альдама различные взятки, в частности, бизнесмен сдал политику с правом последующего выкупа квартиру на Пасео-де-ла-Кастельяна по цене значительно ниже рыночной стоимости. Кроме того, Абалос и Кольдо получили €2,5 млн.