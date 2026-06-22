Атакованный в Воронеже завод делит здание с производителем военных микросхем, о котором писал The Insider

Удар ВСУ по воронежскому заводу, который ВСУ называют производителем электроники для ракет «Искандер» и Х-101, пришелся по предприятию, делящему здание с компанией АО «ВЗПП-Микрон». Об этой компании The Insider писал в расследовании о поставках тайваньского кремния для российских военных микросхем. Telegram-канал Astra сообщал, что атаке подверглось АО «Воронежский завод полупроводниковых приборов — Сборка» (АО «ВЗПП-С»). Оба предприятия зарегистрированы по одному адресу — Воронежская область, Воронеж, Ленинский проспект, 119А.

«ВЗПП-Микрон» находится под санкциями Тайваня с мая 2022 года. Как установил The Insider, в 2020 году компания получала заказы от российского правительства на разработку радиационно закаленных стабилитронов с напряжением до 1200 вольт — такие характеристики востребованы у военных, а не у гражданских заказчиков.

Кремниевые пластины, без которых производство микросхем на этой площадке невозможно, поступали в Воронеж через тайваньского посредника Pai Haung Technology, связанного, по данным расследователей проекта «Харон», с американской DMS Electronic Components Group.

По данным украинского мониторингового канала Supernova+, после удара на заводе начался пожар, кадры которого записали очевидцы. Генштаб ВСУ заявил, что атака велась крылатыми ракетами воздушного базирования, предположительно, Storm Shadow. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе объявлялась ракетная опасность и что средства ПВО уничтожили над городом «несколько высокоскоростных воздушных целей»