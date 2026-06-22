13 человек погибли при взрыве на газовом комплексе Катара, который перезапускали после мартовской атаки Ирана

В результате взрыва на газовом комплексе Рас-Лаффан на севере Катара погибли 13 человек, еще 66 пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство энергетики страны. Авария произошла вечером 21 июня на газовом объекте Barzan во время перезапуска комплекса, остановленного после мартовской иранской атаки.

Катарские власти назвали причиной взрыва техническую аварию. QatarEnergy заявила, что пожар удалось взять под контроль, экспортные возможности комплекса не пострадали и угрозы для окружающей среды нет. Министр энергетики Катара и глава QatarEnergy Саад аль-Кааби сообщил о начале расследования.

Ранее МВД Катара сообщало о 54 пострадавших и 18 пропавших без вести. Спасатели и сотрудники гражданской обороны продолжали поисковую операцию.

Взрыв ощутили и в центральных районах Дохи, расположенных более чем в 70 км от Рас-Лаффана: жители сообщили, что от ударной волны дрожали окна. Комплекс находится в промышленном городе Рас-Лаффан, где производят и экспортируют сжиженный природный газ. Его годовая производственная мощность составляет 77 млн тонн.

В марте иранская ракета повредила два ключевых газоперерабатывающих блока комплекса. По оценке QatarEnergy, это сократило экспортные мощности Катара по СПГ примерно на 17%, а ремонт может занять от трех до пяти лет. Из-за войны и закрытия Ормузского пролива Катар также приостанавливал экспорт СПГ: в отличие от части нефтяных поставщиков региона, у страны нет альтернативного маршрута для вывоза газа.

The Wall Street Journal отмечает, что новая авария может осложнить восстановление поставок одного из крупнейших мировых экспортеров СПГ. В понедельник европейские цены на газ немного выросли: стоимость августовских фьючерсов на нидерландском хабе TTF прибавила около 1%. При этом прямое влияние взрыва на производство сжиженного газа пока не подтверждено.