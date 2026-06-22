Фонд президентских грантов выделил почти 1 млн рублей на обучение созданию «позитивного контента» о традиционных ценностях

Фонд президентских грантов выделил 995 тысяч рублей на проект «Медиалаборатория позитивного контента», направленный на подготовку студентов, библиотекарей и молодежных активистов к созданию видеороликов о традиционных духовно-нравственных ценностях. Еще 430 тысяч рублей заявлены в качестве софинансирования. Общий бюджет проекта составляет 1,43 млн рублей.

Получателем гранта стала автономная некоммерческая организация культурно-просветительский центр «Искусство и технологии». Ее руководитель Ольга Чеснова занимает должность заведующей кафедрой проектной деятельности в медиаиндустрии Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) — одного из учебных заведений, студенты которого заявлены среди участников проекта. Проект признан победителем второго конкурса Фонда президентских грантов 2026 года и будет реализовываться с сентября 2026-го по февраль 2027 года.

Согласно заявке, участники проекта будут создавать и продвигать так называемый «позитивный контент» — материалы, формирующие положительные эмоции и продвигающие традиционные ценности. Среди тем будущих видеороликов названы семья и родительство, уважение к старшим, здоровый образ жизни, культурное наследие и единство народов России.

Фактически студентов будут обучать снимать пропагандистские ролики и писать к ним сценарии.

«Мастер-классы по созданию позитивного контента на основе традиционно-духовных ценностей: от формирования единого понимания и критериев такого контента до идеи и сценария для съемки на персональный телефон и продвижения в соцсетях. Для библиотекарей пройдет обучение по созданию и использованию видеоконтента для привлечения подростков в библиотеки. Участники лаборатории разработают сценарии мотивирующих и вдохновляющих видеороликов по темам: семья и родительство, уважение к старшим, здоровый образ жизни, культурное наследие, единство народов России».

Итоговые работы оценит экспертное жюри; победители получат призы и поддержку в продвижении. Для роликов будет создан «Банк позитивных сценариев». Видео будут распространять через библиотечную сеть и некие «партнерские организации».

В проекте примут участие студенты Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, Санкт-Петербургского государственного института культуры, Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, сотрудники библиотек и представители молодежных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Всего организаторы планируют обучить не менее 100 человек.

В обосновании гранта авторы проекта утверждают, что молодые создатели контента часто ориентируются на «западные эстетики», для которых, по их мнению, характерны «депрессивность, надрыв и эпатаж». Проект, как говорится в заявке, должен помочь преодолеть разрыв между популярным молодежным контентом и каким-то общественным запросом на продвижение традиционных ценностей, а также подготовить кадры для «индустрии смыслов».

Среди ожидаемых результатов проекта — создание не менее пяти видеороликов о традиционных ценностях, подготовка методических материалов для библиотек и проведение мастер-классов для молодежных центров и школьных медиастудий.