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Фонд президентских грантов выделил более 2 млн рублей на обучение белгородских детей жизни под обстрелами

The Insider
Иллюстрация к материалу

Фонд президентских грантов выделил более 2 млн рублей на реализацию проекта «Братство безопасности: навыки для жизни в приграничье», в рамках которого кураторы обучат 120 детей и подростков из Белгородской области действиям при обстрелах, атаках беспилотников, обнаружении мин и других угрозах, характерных для приграничных территорий.

Участниками программы станут дети в возрасте от 10 до 17 лет из пяти скаутских отрядов «Братства православных следопытов», проживающие в Белгороде, Старом Осколе, Чернянке, Новом Осколе и Шебекине. В описании проекта отдельно отмечается ситуация в Шебекине, расположенном в нескольких километрах от украинской границы, где дети «ежедневно сталкиваются с реальными обстрелами и атаками беспилотников».

Авторы инициативы обосновывают необходимость проекта статистикой потерь среди несовершеннолетних. Согласно заявке, с начала войны в Белгородской области погибли 23 ребенка, еще 210 получили ранения в результате атак. Также приводятся данные о росте числа погибших мирных жителей и продолжающихся атаках на приграничные районы.

В течение пяти месяцев, с октября 2026 по март 2027 года, пять инструкторов проведут 75 практических занятий по программе «Безопасность приграничья». Детей будут учить действиям при сигналах «Ракетная опасность» и «Обстрел», правилам эвакуации и сбору «тревожного чемоданчика», распознаванию мин и других взрывоопасных предметов, ориентированию на местности, оказанию первой помощи и информационной безопасности.

Также подросткам расскажут «о недопустимости съемки военных объектов, способах распознавания фейков и противодействии панике».

Завершится программа трехдневным полевым слетом «Маршрут выживания» в Чернянском районе. В ходе командной игры, включающей ночные учения, участники должны будут продемонстрировать приобретенные навыки. По итогам слета детям вручат нашивки «Юный спасатель» и символику организации.

Согласно результатам проведенного организаторами опроса среди будущих участников проекта, лишь 35% детей знают правильный алгоритм действий при сигнале «Ракетная опасность», 60% не могут опознать противопехотную мину «Лепесток», а 45% рассказали, что снимали на телефон работу систем ПВО. При этом 93% опрошенных заявили, что хотели бы пройти обучение навыкам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций.

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