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Соловьëв заявил об остановке строительства защитных дамб для мостов из-за нехватки денег

The Insider
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Российский телеведущий Владимир Соловьëв заявил, что в последние дни были остановлены работы по строительству дамб, предназначенных для защиты мостов от украинских атак. На это обратило внимание «Агентство».

О нехватке финансирования Соловьëв рассказал в эфире программы «Воскресный вечер», критикуя решение Центробанка снизить ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов — с 14,5 до 14,25%, а также главу ЦБ Эльвиру Набиуллину и зампредседателя Алексея Заботкина. Он не называет источник своей информации.

«Сейчас мы делаем дамбы для того, чтобы [защитить] те мосты, которые атакуют украинцы, чтобы отрезать нашу инфраструктуру, делаем дамбы. А только последние пару дней работы нет — денег нет. Как это возможно? Ах, да. Мы же не должны вот, не дай бог, разогнать [инфляцию]... Инфляция, что ли, наносила удар по Москве? А вопрос: почему долетели? А потому что нам надо современные системы ПВО, которые у нас есть, но это надо масштабировать. <...>

Если мы понимаем, что они наносят удары по мостам, ну сделайте так, чтобы мосты были защищены, и мы понимаем, что на это нужны деньги. И должны быть сделаны там разнообразные дамбы». 

По словам Соловьëва, России необходимо вкладывать больше средств в развитие экономики и масштабирование производства современных систем противовоздушной обороны. Он также пояснил, что дамбы строятся для защиты мостов, которые становятся целями украинских ударов и играют важную роль в военной и транспортной логистике.

Кроме того, в эфире Соловьëв призвал проверить Алексея Заботкина. Телеведущий сослался на слова неназванного предпринимателя, который якобы слышал от чиновника вопрос о том, зачем России технологический суверенитет.

Как отмечает «Агентство», заявление Соловьëва может косвенно свидетельствовать о проблемах с финансированием отдельных военных и инфраструктурных проектов, несмотря на продолжающийся рост расходов на оборону. По данным Bloomberg, военные расходы России в 2026 году могут превысить первоначальный план на 4–5 трлн рублей, что означает увеличение примерно на 40% по сравнению с запланированным уровнем.

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