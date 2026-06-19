ЦБ признал влияние ударов по НПЗ на российскую экономику, ключевая ставка снижена символически, акции Газпрома упали до минимума за 13 лет

Причины снижения производства топлива ЦБ прямо не назвал. Однако в последние месяцы российские нефтеперерабатывающие заводы регулярно подвергались атакам украинских беспилотников. После ударов отдельные установки останавливались на ремонт, что приводило к временному сокращению выпуска нефтепродуктов. Фактически Банк России впервые признал, что проблемы в нефтепереработке стали настолько значимым фактором, что начали влиять на оценку инфляции и решения по денежно-кредитной политике.

Еще одним тревожным сигналом для рынка стали оценки бюджетной политики. ЦБ предупредил, что государственные расходы в ближайшие годы будут более стимулирующими, чем ожидалось ранее. По мнению регулятора, это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе.

Особенно важным стало предупреждение о сохранении структурного дефицита бюджета до 2029 года. Речь идет о ситуации, когда государственные расходы устойчиво превышают доходы. По мнению ЦБ, если такой дефицит сохранится, денежно-кредитная политика может оказаться более жесткой, чем ожидалось ранее. Иными словами, регулятор фактически предупредил рынок, что рассчитывать на быстрое и значительное снижение ключевой ставки в ближайшие годы не стоит.

Фактически, несмотря на очередное снижение ставки, ЦБ одновременно дал понять, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики может идти гораздо медленнее, чем ожидалось еще несколько месяцев назад. Это означает сохранение дорогих кредитов для бизнеса, более слабые темпы инвестиций и более сдержанные перспективы экономического роста.