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Новости

У побережья Севастополя произошло семь землетрясений, два из них были ощутимыми — власти

The Insider
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Утром 22 июня в Чёрном море были зафиксированы семь землетрясений, два из которых ощущались жителями Севастополя. Об этом сообщил «губернатор» города Михаил Развожаев со ссылкой на данные Крымской сейсмической сети.

Первый ощутимый подземный толчок произошёл в 06:14. Его магнитуда составила 3,7, эпицентр находился примерно в 26 км от Севастополя. Второе землетрясение магнитудой 4,4 было зарегистрировано в 08:48 примерно в 30 км от города. По словам оккупационных властей, оба землетрясения сопровождались форшоками и афтершоками. Специалисты не исключают вероятность повторных толчков, пишет Развожаев.

В Спасательной службе Севастополя сообщили, что в результате сейсмической активности повреждений объектов инфраструктуры и зданий не зафиксировано.

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