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В Каспийском море у берегов Азербайджана произошел разлив нефти из подводного трубопровода SOCAR

The Insider
Фото: Report

Фото: Report

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR сообщила о нефтяном загрязнении в акватории между островом Пираллахи и пляжем Дюбенди на побережье Каспийского моря. Источником утечки, по данным компании, оказался один из подводных нефтепроводов производственного объединения «Азнефть».

Информация о следах нефтяного загрязнения у пляжа поступила 19 июня. Сначала место возможной утечки обследовали с судов и вертолетов, однако активный выход нефти визуально обнаружить не удалось. После диагностики SOCAR заявила, что нашла поврежденный трубопровод и остановила транспортировку нефти по нему.

Водолазы обнаружили на трубе механические повреждения. В компании считают, что они могли появиться после контакта с внешним предметом — предположительно, якорем. Это предварительная версия, данных о площади загрязнения или объеме попавшей в море нефти SOCAR не опубликовала.

Поврежденный нефтепровод выведен из эксплуатации до завершения ремонта. SOCAR заявила, что последствия инцидента, включая очистку моря и побережья, ликвидируют совместно с МЧС Азербайджана. Первичное сообщение компании было передано агентству Report на азербайджанском языке.

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