Минздраву США во главе с Кеннеди переподчинят программы обучения для детей с аутизмом. Он говорил, что аутизм вызывает прием парацетамола

Администрация Дональда Трампа передала Министерству здравоохранения и социальных служб США (HHS) контроль над программами специального образования — теперь ведомством будет руководить министр здравоохранения Роберт Кеннеди — младший, сообщает The New York Times. Решение вызвало резкую критику со стороны организаций, защищающих права людей с инвалидностью, которые считают, что взгляды Кеннеди на аутизм делают его неподходящей фигурой для этой должности.

Ранее в этом году Кеннеди заявлял, что дети с аутизмом никогда не получат работу, не смогут играть в бейсбол или ходить на свидания — позже он уточнил, что говорил только о наиболее тяжелых случаях, но на следующий день вновь настаивал на переводе специального образования в подчинение его ведомства, назвав эти программы «связанными со здоровьем, а не с образованием». Глава The Arc, организации поддержки людей с интеллектуальными и развивающимися нарушениями, Кэти Нис заявила, что решение демонстрирует непонимание того, кто такие дети с инвалидностью и какими могут быть их перспективы в учебе.

Перевод полномочий — часть масштабной кампании администрации Трампа по ликвидации Министерства образования США, на которую требуется согласие Конгресса; пока ведомство передало десятки миллиардов долларов из своих программ шести разным федеральным структурам, включая Минздрав. Пресс-секретарь Минздрава Кортни Парелла Спенсер заявила, что Кеннеди «полностью согласен» с тем, что инвалидность ребенка не должна рассматриваться как заболевание, требующее лечения, и что специалисты ведомства объединят опыт работы с людьми с инвалидностью, чтобы удовлетворить нужды учащихся.

Среди критиков Кеннеди — двоюродный брат министра Эдвард Кеннеди — младший, юрист и адвокат по правам людей с инвалидностью, назвавший перевод программ в Минздрав возвратом к «устаревшей медицинской модели», при которой детей с инвалидностью воспринимают как больных, а не как учеников. Бывший министр образования при Джордже Буше — младшем Маргарет Спеллингс назвала комментарии Кеннеди «странными» и выразила обеспокоенность путаницей из-за распределения образовательных функций между разными ведомствами, добавив, что не видит, как это решение может улучшить успеваемость учащихся.

Некоторые сомнения в необходимости передачи прозвучали и в Конгрессе — на заседании сенатского комитета по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям его председатель-республиканец Билл Кэссиди заявил, что выступает против перевода программ специального образования в Минздрав, и пообещал вместе с демократом Тимом Кейном подготовить к июльскому заседанию комитета законопроект, способный заблокировать это решение.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа начала передачу функций Министерства образования другим ведомствам в рамках плана по его полной ликвидации.