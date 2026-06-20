Россия и Иран завершили интеграцию платежных систем «Мир» и Shetab

Россияне могут свободно расплачиваться картами «Мир» на территории Ирана — стороны завершили третий, заключительный этап интеграции платежных систем «Мир» и иранской Shetab. Об этом ТАСС рассказал глава иранского направления платформы BRICS Hub Мухаммад Абед Амири на полях мероприятий «Россия — АСЕАН» в Казани.

По словам Амири, теперь карты «Мир» принимают без ограничений на всей территории Ирана. Он сказал:

«Сейчас можно спокойно использовать карты „Мир“ в Иране. Завершили третий этап интеграции платежных систем Shetab в Иране и „Мир“. Можно спокойно расплачиваться в Иране».

Он уточнил, что речь идет именно о завершении последнего из трех этапов сопряжения двух национальных платежных сетей.

Говоря о том, как обострение на Ближнем Востоке отразилось на торговых связях Москвы и Тегерана, представитель BRICS Hub заявил, что бизнес в целом продолжает работать в прежнем режиме. Среди возникших сложностей он назвал перебои со связью между странами на фоне отключения интернета в Иране — это временно осложняло взаимодействие сторон, хотя торговые операции не прекращались.

Амири добавил, что Москва и Тегеран рассчитывают нарастить товарооборот к 2030 году, чтобы расширить возможности для развития бизнеса между странами.

Ранее сообщалось, что платежная система А7, используемая для обхода санкций, и Промсвязьбанк получили фетву на исламские трансграничные переводы для расчетов с контрагентами в странах Азии, Ближнего Востока и Африки, включая Иран, — это часть более широкой попытки России создать альтернативную финансовую инфраструктуру в условиях ограниченного доступа к SWIFT.