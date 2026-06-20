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Новости

ФСБ заявила о привлечении к ответственности более 20 человек по делам о покушениях на руководство Роскомнадзора

The Insider
Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU

Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU

ФСБ заявила о привлечении к уголовной ответственности более 20 человек, которых спецслужба считает причастными к подготовке покушений на руководство Роскомнадзора и распространению угроз в его адрес. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

По версии ФСБ, украинские спецслужбы продолжают вербовать российскую молодежь для совершения экстремистских и террористических преступлений — в том числе против представителей командования Минобороны РФ, которые непосредственно участвуют в войне против Украины.

В апреле ФСБ сообщала о задержании семи человек, которых обвинили в подготовке покушения на руководство Роскомнадзора в Москве. По данным ведомства, группой руководил москвич 2004 года рождения, который при задержании оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был убит.

Позже ФСБ и Следственный комитет отчитались еще о двух задержанных — жителях Московского региона, которых заподозрили в организации «акций устрашения» возле домов, где живут руководители Роскомнадзора.

The Insider ранее писал, что в похожих делах о подготовке терактов в России вербовка через Telegram нередко оказывается имитацией: правозащитник Дмитрий Захватов рассказывал, что фигурантов вовлекают через фейковые боты, выдающие себя за украинские спецслужбы, а само ФСБ в ряде случаев инсценирует преступления — как это произошло в деле новосибирца Ильи Бабурина, осужденного на 25 лет за несуществовавший поджог военкомата.

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