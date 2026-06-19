Структура Руслана Байсарова выиграла аукцион по продаже 67,2% акций «Южуралзолота» за 93,2 млрд рублей

Аукцион по продаже принадлежавшего государству пакета 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) выиграла структура бизнесмена Руслана Байсарова «БТС-Мост холдинг», сообщают «Ведомости». Помимо контрольной доли ЮГК новый владелец получает аффилированные с компанией предприятия. Согласно протоколу торгов, итоговая стоимость покупки составила 93,2 млрд рублей.

Торги проводились на площадке «Росэлторга» по голландской системе — с постепенным снижением цены лота. Для признания аукциона состоявшимся организаторам требовалось не менее двух заявок с приложенным комплектом документов и внесенным задатком в размере 20% от начальной цены. По данным источников «Ведомостей», цена в ходе торгов почти опустилась до уровня отсечения в 81 млрд рублей, после чего участники перешли к повышению ставок.

Изначально госпакет ЮГК выставлялся на продажу за 140,4 млрд рублей, а вся совокупность активов бывшего владельца Константина Струкова и связанных с ним лиц оценивалась в 162 млрд рублей — с учетом управляющей компании ЮГК (9,1 млрд рублей), ООО «Хоум» (10,4 млрд рублей) и долей в нескольких других предприятиях, включая Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод.

Нынешние торги стали уже четвертой попыткой продать актив. Первый аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок, второй и третий провалились, поскольку заявку подал лишь один претендент, не выполнивший все условия. Ранее интерес к ЮГК проявляла компания «Атлас майнинг», а замминистра финансов Алексей Моисеев допускал, что покупателем госпакета может стать крупный миноритарный акционер. Таким, по данным самой ЮГК, является ЗПИФ «Фиалка» под управлением структуры Газпромбанка с долей 22%.

После провала третьего аукциона экономист Сергей Алексашенко в интервью The Insider объяснял отсутствие покупателя тем, что Владимир Путин не дал прямого распоряжения, кому и по какой цене продавать актив, переложив соблюдение всех процедур на Минфин. Близкий к ЮГК эксперт золотодобывающего рынка, говоривший с The Insider на условиях анонимности, объяснял затянувшуюся продажу не только ценой, но и репутационным фактором: по его словам, потенциальные покупатели видели, при каких обстоятельствах актив отобрали у Струкова, и опасались однажды оказаться в похожей ситуации.

Контрольная доля ЮГК была национализирована летом 2025 года по решению Советского районного суда Челябинска у основателя компании Константина Струкова. Генпрокуратура утверждала, что Струков нарушал запрет на совмещение бизнеса и госслужбы, будучи депутатом заксобрания Челябинской области. Струков пытался оспорить решение, но апелляция и кассация оставили его в силе.