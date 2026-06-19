Петиция против выдвижения в Госдуму Москвитиной, заявлявшей, что «распущенных женщин изнасиловать легче», собрала более 14 тысяч подписей

Более 14 тысяч подписей собрала электронная петиция с требованием не допустить выдвижения главы фонда «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной в Государственную думу. Кампанию запустил «Альянс женских инициатив России».

Авторы обращения требуют от партии «Единая Россия», Центризбиркома и органов власти отказаться от поддержки кандидатуры Москвитиной и провести оценку ее публичных высказываний на предмет соответствия принципам равноправия и уважения прав граждан. Поводом для петиции стало выдвижение Москвитиной по Вологодской области. Активистка прошла праймериз «Единой России», а окончательное утверждение кандидатов ожидается в конце июня.

В тексте петиции перечисляются заявления и инициативы Москвитиной. В частности, они напоминают о ее словах о том, что женщины часто отказываются от рождения детей из-за «жадности» и чрезмерного внимания к материальным трудностям. Одним из наиболее известных стало высказывание: «Неужели рожденный ребенок объест нас тарелкой супа?»

Авторы петиции также указывают на позицию Москвитиной по вопросам абортов. Она неоднократно выступала против прерывания беременности даже в случаях тяжелых врожденных патологий плода. Кроме того, активистка заявляла, что беременность, наступившая в результате сексуализированного насилия, не является основанием для отказа от рождения ребенка, поскольку, по ее словам, «ребенка мало интересует, от кого он зачат». Критики также напоминают о другом вызвавшем резонанс высказывании Москвитиной — о том, что «распущенных женщин изнасиловать легче».

Еще одним поводом для критики стала деятельность фонда «Женщины за жизнь». Москвитина поддерживала проведение проверок женских консультаций и выступала против практики, когда врачи сообщают пациенткам о возможности прервать беременность. Она также является сторонницей законов о наказании за «склонение к аборту» и ранее предлагала увеличить максимальные штрафы по таким статьям до 800 тысяч рублей.

Еще одно предложение Москвитиной — показывать в женских консультациях «антиабортный рэп» с клипом «Дай мне шанс». По мнению активистки, подобные ролики могут убедить женщин отказаться от решения прервать беременность.

Авторы петиции утверждают, что подобная риторика и инициативы направлены не на поддержку материнства, а на ограничение репродуктивного выбора женщин и усиление государственного контроля над их личной жизнью.