На Камчатке объявили угрозу подхода цунами после двух землетрясений магнитудой до 6,3

У берегов Камчатки произошли два землетрясения магнитудой 5,5 и 6,3. Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семëнова сообщила РИА «Новости» (новость из терминала РИА), что второе землетрясение было даже серьезнее — магнитудой до 6,7. После второго толчка Центр цунами предупредил о возможном подходе волн к побережью полуострова и призвал жителей не выходить в прибрежные зоны.

По данным Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, на которое ссылаются местные СМИ и РИА «Новости» (1, 2, 3), второе землетрясение магнитудой 6,3 было зарегистрировано в 183 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 15,4 км. Предварительная интенсивность сотрясений в краевой столице оценивается в 4 балла.

После серии подземных толчков была объявлена угроза подхода волн к побережью. По расчетам Центра цунами, к селу Никольскому в Алеутском округе волна высотой до 0,38 метра может подойти в 19:29, к Усть-Камчатску — до 0,25 метра в 19:33, к Петропавловску-Камчатскому — до 0,06 метра в 19:53.

Спасательные службы призвали жителей не приближаться к береговой линии и дождаться отмены предупреждения.

По предварительным данным, ожидаемые волны невелики, однако власти рекомендуют соблюдать меры предосторожности до полной оценки последствий землетрясений.