Ученые впервые получили химические доказательства того, что птерозавры питались рыбой и кальмарами

Международная команда геохимиков и палеонтологов под руководством Курtin University (Австралия) обнаружила в фаланге крыла птерозавра возрастом 113 млн лет редчайшее сочетание сохранившихся мягких тканей, минералов и молекулярных биомаркеров и впервые получила прямое химическое доказательство рыбного и кальмарового рациона этого летающего ящера.

Окаменелость нашли в формации Ромуальдо в бассейне Арарипе на северо-востоке Бразилии — месте, знаменитом исключительной сохранностью позвоночных мелового периода. Кость принадлежит птерозавру из семейства Anhangueridae и заключена внутри карбонатной конкреции, благодаря чему сохранилась в трех измерениях вместе с коллагеновыми волокнами, минералами и липидными молекулами.

Ученые выяснили, что разложение тела птерозавра проходило не в типичных бескислородных условиях, как считалось раньше, а в локальной кислой и окислительной микросреде вокруг туши. Эта среда возникла из-за деятельности бактерий и стимулировала раннее формирование фосфатного минерала — фторапатита, который зафиксировал и стабилизировал ткани еще на самой ранней стадии разложения. Рядом со фторапатитом обнаружились барит и целестин — минералы, указывающие на активную работу серных бактерий в этой микрозоне.

После фосфатизации кость прошла еще три последовательные стадии минерализации карбонатом кальция, которые буквально замуровали органические молекулы внутри минеральных слоев и защитили их от дальнейшего разрушения за миллионы лет. Именно эта многоступенчатая «упаковка» — редкое сочетание процессов, обычно протекающих по отдельности, — и стала, по выводам авторов, ключом к сохранению биомолекул на таком гигантском временном отрезке.

Самым неожиданным результатом стали сами биомолекулы: в кости нашли стероиды, в том числе холестерин, изотопный состав углерода которого указывает на питание рыбой и головоногими моллюсками — кальмарами и осьминогами. Это первое прямое молекулярное свидетельство диеты птерозавра, полученное не по содержимому желудка или анализу зубов, а по химическим следам, сохранившимся непосредственно в костной ткани.

Авторы отмечают, что похожий механизм многоступенчатой минерализации они уже фиксировали у других ископаемых — рыб из формации Грин-Ривер в США и ихтиозавра из сланцев Посидонии в Германии, — то есть речь может идти о более универсальном пути фоссилизации, который встречается в разных эпохах и средах. Понимание этого механизма, по мнению исследователей, поможет находить и правильно интерпретировать другие столь же редкие находки с сохранившимися мягкими тканями и молекулами.