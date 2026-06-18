РЖД остановили продажу билетов на ряд поездов с юга России

РЖД временно приостановили продажу билетов на часть поездов дальнего следования, отправляющихся с юга России после 8 сентября. В компании объяснили это предстоящими ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре.

«В связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы. По этой причине продажа билетов на них временно приостановлена», — сообщили представители перевозчика.

На отсутствие билетов на отдельные даты сентября ранее обратили внимание СМИ и Telegram-каналы. Как отмечают «Ведомости», при попытке купить билет из Сочи в Москву после 8 сентября приложение РЖД сообщает, что «на указанную дату варианты не найдены». Ограничения затронули в том числе поезда, следующие с курортов Черноморского побережья и из Кавказских Минеральных Вод.

Когда именно продажи будут возобновлены, в компании не уточнили. Пассажирам рекомендовали следить за обновлениями через приложение «РЖД Пассажирам».

Также ранее произошли изменения в железнодорожном сообщении с Крымом. Компания «Гранд Сервис Экспресс», обеспечивающая перевозки между полуостровом и материковой частью России, сообщила об отмене поезда № 483/484 Таганрог — Керчь.

«Соответствующее решение было принято Оперативным штабом и обусловлено изменением организации движения пассажирских поездов», — пояснил перевозчик.

Кроме того, 18 июня движение поездов было временно остановлено на одном из участков железной дороги на востоке Крыма. В результате был отменен один из рейсов по маршруту Симферополь — Москва, а пассажиров ряда других поездов перевезли автобусами.

По соображениям безопасности была изменена схема движения части поездов «Таврия». Некоторые маршруты стали начинаться и заканчиваться на станции Керчь Южная, а дальнейшую перевозку пассажиров по полуострову организовали автобусами. Кроме того, пассажирские поезда перестали курсировать по Крыму в ночное время.

Сбои в работе железнодорожного сообщения происходят на фоне участившихся ударов по транспортной инфраструктуре полуострова.

7 июня движение пассажирских поездов в Крыму было временно приостановлено после удара беспилотника по скорому поезду № 68 Москва — Симферополь. По данным российских властей, беспилотник поразил локомотив. В результате погиб помощник машиниста, машинист получил ранения, пассажиры не пострадали. В тот же день украинский беспилотник атаковал автомобильный мост через Чонгарский пролив, соединяющий Крым с Херсонской областью. После этого движение транспорта перенаправили в объезд через другой маршрут.

Украинские удары по транспортной инфраструктуре Крыма и дорогам, ведущим на полуостров, продолжаются уже не первый месяц. Ранее атакам подвергались системы ПВО, дороги, мосты и другие транспортные объекты.

На этом фоне в Крыму возникали и проблемы с поставками топлива. В конце мая и начале июня на некоторых заправках ограничивали продажу отдельных марок бензина. Власти объясняли это трудностями с логистикой.