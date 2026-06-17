Криштиану Роналду стал самым возрастным полевым игроком, вышедшим на матч чемпионата мира в стартовом составе

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на матч первого тура чемпионата мира против ДР Конго и стал самым возрастным полевым игроком в истории турнира, начинавшим игру с первых минут. На момент матча Роналду был 41 год и 132 дня, пишет Opta Analyst.

Матч группы K между Португалией и ДР Конго прошел в Хьюстоне и завершился со счетом 1:1. Португальцы вышли вперед на шестой минуте после гола Жоау Невеша, но в компенсированное к первому тайму время Йоан Висса сравнял счет. Во втором тайме Роналду не реализовал два момента у ворот соперника, сообщает Reuters.

Для Роналду это шестой чемпионат мира в карьере. Ранее он играл на турнирах 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов. По данным Opta Analyst, он стал вторым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах мира: первым этого добился Лионель Месси, который вышел на поле в матче Аргентины против Алжира.

Абсолютный возрастной рекорд среди игроков, выходивших на поле в матчах чемпионата мира, Роналду не побил. По данным FIFA, самым возрастным участником матчей ЧМ остается египетский вратарь Эссам эль-Хадари, сыгравший на турнире 2018 года в возрасте 45 лет и 161 дня. Среди полевых игроков старше Роналду на чемпионате мира играл камерунец Роже Милла: в 1994 году он вышел на замену в матче против России в возрасте 42 лет и 39 дней.