В нескольких регионах закончились КОИБы «из-за санкций». Альтернативы дают больше возможностей для фальсификаций

Ряд регионов уже сообщили, что не будут использовать КОИБы на своих участках. Полностью или частично от них отказались избирательные комиссии как минимум в 8 регионах России, подсчитал The Insider.

Уже точно известно, что «электронных урн» не будет на участках в Псковской области. Об этом еще в начале июня сообщил глава избиркома региона Игорь Сопов (1, 2). «КОИБы списаны, так как срок их использования вышел далеко за пределы их эксплуатации», — сказал он, апеллируя к словам Памфиловой. Вместо «электронных урн» будут стационарные ящики для голосования. Это означает, что фактически подсчет голосов будет проводиться вручную.

Это решение регионального избиркома уже раскритиковали местные депутаты от «Яблока»:

«Почему мы узнали, что с ними проблемы, именно перед выборами, а не заранее? Не думаю, что у нас не нашлось бы умельцев, которые бы их починили», — цитируют местные СМИ депутата Заксобрания области Артура Гайдука.

Аналогичное решение также приняли в Алтайском крае, Саратовской, Ярославской и Калининградской областях. В еще нескольких регионах известно, что с отказом от КОИБов образца 2010 года избиркомы лишатся значительной части «электронных урн». В Свердловской области спишут половину КОИБов, в Приморье — больше половины. Судьба остальных «электронных урн» остается при этом неизвестной, пока они находятся на техосмотрах. По этой причине регионы могут вовсе остаться без них. Известно о точечных отказах — например, во втором по величине городе Хакасии Черногорске.

Альтернатива КОИБам, которую озвучивают региональные избиркомы и эксперты, — дистанционное электронное голосование (ДЭГ) или же ручной подсчет голосов на участках. К обоим методам есть вопросы.