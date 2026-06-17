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Новости

Экс-губернатор Челябинской области стал фигурантом по делу о взятке при строительстве дорог

The Insider
Фото: РИА «Новости»

Фото: РИА «Новости»

В отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского расследуют уголовное дело о взятке в особо крупном размере. Об этом пишут «Челябинск Онлайн» и РБК.

По версии следствия, Дубровский получил 34 млн рублей от экс-владельца компании «Южуралмост». С весны прошлого года в регионе расследуют крупное дело о взятках при исполнении госконтрактов с компаниями-монополистами в сфере дорожного строительства «ЮжУралАвтобан» и «Южуралмост». По нему, в частности, были задержаны экс-министр дорожного хозяйства региона Алексей Нечаев и сын Дубровского Александр.

Взятка бывшему губернатору, предположительно, должна была обеспечить его покровительство компании «Южуралмост» при проведении аукционов на ремонт и содержание дорог в области. 

По этой статье ему может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы. 

Показания на Дубровского дала еще в прошлом году юрист и замдиректора по правовым вопросам «Южуралмоста» Екатерина Краснихина. Ее судят по делу о растрате при исполнении все тех же контрактов на строительство дорог. 

В розыск бывшего главу региона объявили в апреле прошлого года. Как писало агентство ТАСС со ссылкой на источник, бывший чиновник живет в Швейцарии. Челябинскую область он возглавлял с 2014 по 2019 год. В 2019-м, спустя полгода после добровольного ухода в отставку, он уже становился фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. Оно также касалось строительства дорог в области. 

Подробнее о деле о растрате в Миндортрансе региона — в материале по ссылке

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