В ЕС впервые с 2023 года повысили ставку. Инфляционное давление вышло за пределы энергетики и подпитывается ожиданиями людей — экономист

На прошлой неделе европейский Центробанк впервые почти за три года повысил ставку, отреагировав на разгон инфляции из-за войны на Ближнем Востоке. Депозитную ставку подняли с 2 до 2,25% — этого и ждали экономисты и инвесторы, многие из которых прогнозируют еще одно повышение на четверть пункта в сентябре. Регулятор подчеркнул, что не берет на себя обязательств заранее, но считает себя готовым действовать в условиях неопределенности.
Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что инфляционный шок стал распространяться за пределы энергетики на всю экономику, и что и прямые издержки уже очевидны и косвенные тоже начинают проявляться. Свежие прогнозы регулятора показывают, что цены в этом году растут быстрее, чем ожидалось ранее, и вернутся к целевым 2% лишь к 2028 году. При этом ЕЦБ ждет замедления экономического роста — инфляция и удорожание кредита подрывают покупательную способность.
В своем комментарии для The Insider профессор Лена Дрегер из Института денег и международных финансов Лейбницкого университета Ганновера отмечает, что инфляционное давление вышло далеко за пределы энергетического сектора, оно еще и подпитывается ожиданиями населения:
«Цены на энергоносители — главный драйвер общей инфляции, они напрямую влияют на стоимость жилья и транспорта. Но дорожают и другие категории — в частности услуги: образование, рестораны и отели, финансовые услуги. Это создает более широкое ценовое давление. Инфляционные ожидания домохозяйств по всей еврозоне резко выросли с февраля по март 2026 года и с тех пор остаются повышенными — это следует из опроса потребительских ожиданий ЕЦБ.
Сильнее всего страдают все энергоемкие сектора, особенно транспорт и энергоемкое производство вроде химической промышленности. Кроме того, вероятен рост цен на продукты — из-за подорожания топлива и удобрений.
Мы уже видим риски рецессии в Германии и замедление роста по всей еврозоне. Это особенно важно с учетом того, что экономика так и не оправилась от прошлого стагфляционного шока 2021–2023 годов. Но если Ормузский пролив полностью откроется в ближайшие пару недель, самые тяжелые сценарии, скорее всего, не реализуются».