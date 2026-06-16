В ЕС впервые с 2023 года повысили ставку. Инфляционное давление вышло за пределы энергетики и подпитывается ожиданиями людей — экономист

На прошлой неделе европейский Центробанк впервые почти за три года повысил ставку, отреагировав на разгон инфляции из-за войны на Ближнем Востоке. Депозитную ставку подняли с 2 до 2,25% — этого и ждали экономисты и инвесторы, многие из которых прогнозируют еще одно повышение на четверть пункта в сентябре. Регулятор подчеркнул, что не берет на себя обязательств заранее, но считает себя готовым действовать в условиях неопределенности.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что инфляционный шок стал распространяться за пределы энергетики на всю экономику, и что и прямые издержки уже очевидны и косвенные тоже начинают проявляться. Свежие прогнозы регулятора показывают, что цены в этом году растут быстрее, чем ожидалось ранее, и вернутся к целевым 2% лишь к 2028 году. При этом ЕЦБ ждет замедления экономического роста — инфляция и удорожание кредита подрывают покупательную способность.

В своем комментарии для The Insider профессор Лена Дрегер из Института денег и международных финансов Лейбницкого университета Ганновера отмечает, что инфляционное давление вышло далеко за пределы энергетического сектора, оно еще и подпитывается ожиданиями населения: