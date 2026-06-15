ЕС открыл первый переговорный кластер о вступлении Украины

Евросоюз и Украина официально открыли первый переговорный кластер о вступлении. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Кластер «Основы» включает вопросы верховенства права, прав человека, функционирования демократических институтов, реформы госуправления и экономических критериев.

В Совете ЕС подчеркнули, что переговоры по «Основам» открываются первыми и закрываются последними, а прогресс по кластеру будет определять общие темпы переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2022 году. В декабре 2023 года лидеры стран Евросоюза согласовали начало переговоров о вступлении, однако Киев долго добивался перехода к практическому открытию переговорных кластеров.