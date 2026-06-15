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Новости

Математика Михаила Вербицкого освободили из-под стражи после задержания в аэропорту Еревана

The Insider
Фото: «Радио Азатутюн»

Фото: «Радио Азатутюн»

Полиция в Армении отпустила российского математика Михаила Вербицкого после задержания в аэропорту Еревана по запросу Москвы на прошедших выходных. Как пишет «Радио Азатутюн», он по-прежнему не может покинуть страну. 

Вербицкого задержали в аэропорту Еревана 12 июня. Как уточняет его адвокат Ваче Симонян, задержание было связано с предъявленными ему Россией обвинениями и объявлением в розыск. В понедельник, 15 июня, его, однако, освободили. Защита математика объяснила это тем, что российская сторона не направила в прокуратуру Армении официального запроса на арест.

В России против Вербицкого возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. В 2025 году его объявили в розыск и внесли в перечень «террористов и экстремистов». 

При этом из-за того, что Вербицкий по-прежнему числится в розыске, Армения не может позволить ему выехать из страны. У математика сейчас есть обратный билет в Израиль, но он пока вынужден остаться в стране. 

«Меня арестовали прямо в аэропорту, надели наручники и отвели за решетку в центр содержания под стражей. Сначала ничего не говорили, потом объявили, что перевезут в Россию. Меня арестовали, потому что Россия меня разыскивала. Я знал об этом, но не предполагал, что меня арестуют, если я приеду в Армению. <...> Пока что останусь в стране против своей воли, возможно, буду сотрудничать с местными учеными», — рассказал он.  

Михаил Вербицкий — математик, бывший преподаватель Института теоретической и экспериментальной физики в Москве, НИУ ВШЭ, университета Глазго и Свободного университета Брюсселя. Он уехал из России в 2015 году и последнее время жил в Бразилии, где работал в Национальном институте математики в Рио-де-Жанейро.

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