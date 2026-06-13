Математика Михаила Вербицкого задержали в аэропорту Еревана по запросу России. В РФ он внесен в список «террористов и экстремистов»

Математика Михаила Вербицкого задержали в аэропорту Еревана по запросу Москвы. В местном отделении полиции телеканалу «Дождь» сообщили, что поместили россиянина в изолятор.

По словам юристки ереванского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи «Ванадзор» Ани Чатинян, причиной задержания стало уголовное дело, которое возбудили против ученого в России:

«Будут сейчас обсуждать вопрос, отправляет Россия запрос на экстрадицию или нет. Если отправит — то по закону его на 40 дней арестуют. Если нет — то через 72 часа он будет на свободе».

Супруга Вербицкого Юлия Фридман написала, что адвокат уже смог попасть к задержанному. По ее словам, сейчас защита готовит заявление о предоставлении политического убежища в Армении:

«У РФ с Арменией общая таможенная, не то пограничная зона, потому что можно ездить без виз. Это значит, что списки угрозыска РФ имеют силу в Армении. Пограничник обязан задержать, если подвернется кто из списка. Миша и подвернулся. Армения ведет себя довольно прилично и на российские требования экстрадиции по уголовным делам соглашается в 2–3% случаев. Когда соответствующая статья есть и в армянских законах. Проблема в том, что если дискредитация российской армии, одна из двух Мишиных статей, отсутствует в армянском законодательстве, то 205.2, оправдание терроризма, как раз присутствует. Адвокат велел писать заявление о предоставлении политического убежища в Армении. Эта история надолго и не про жизнь на свободе в ближайшее время. Но вроде бы у нее есть все шансы закончиться хорошо».

Михаил Вербицкий — математик, бывший преподаватель Института теоретической и экспериментальной физики в Москве, НИУ ВШЭ, университета Глазго и Свободного университета Брюсселя.

Он также известен как блогер и создатель «Тифаретника» — платформы, аналогичной «Живому журналу». В своих блогах Вербицкий описывал себя как «коммунист», «анархист» и «сатанист». В конце 1990-х и начале 2000-х он был сторонником «русского мира» и Национал-большевистской партии.

Вербицкий уехал из России в 2015 году. В последнее время он жил в Бразилии, где работал в Национальном институте математики в Рио-де-Жанейро. В ноябре 2024 года против него возбудили уголовное дело по статье о призывах к терроризму, в 2025 году его объявили в розыск и внесли в перечень «террористов и экстремистов».

В 2014 году Вербицкий проходил свидетелем по делу публициста Бориса Стомахина, которого обвиняли в возбуждении религиозной ненависти, призывах к экстремизму и оправдании терроризма.