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Новости

Поименный список погибших на войне будут вести власти Свердловской области

The Insider
Фото: 66.RU

Фото: 66.RU

Власти Свердловской области намерены создать поименный список погибших в ходе боевых действий, в том числе во время полномасштабного вторжения в Украину. Соответствующее постановление в конце прошлой недели подписал глава региона Денис Паслер, оно было обнародовано в понедельник, 15 июня. 

Документ регламентирует «формирование и ведение поименного списка погибших при защите Отечества». В него будут включать погибших на войне с Украиной и в других боевых действиях — например, афганской и чеченской войнах, — которые захоронены в Свердловской области, уточняет «Коммерсантъ-Урал».

Для формирования списка создадут специальные муниципальные комиссии. Ответственным за него станет департамент молодежной политики региона. Данные для списка комиссии будут направлять ежегодно до 1 марта.

Перечень, как утверждается, будет опубликован в интернете в открытом доступе. 

К записи о каждом погибшем военном добавят информацию о его наградах и краткую справку. На основе этих данных тем, у кого были награды, могут поставить памятник или сделать мемориальную табличку, назвать в его честь географические объекты или воинские части.  

Ранее издание «Медиазона» совместно с Русской службой Би-би-си установила имена 7361 погибшего на войне — все они выходцы из Свердловской области. К 15 июня этого года документально подтверждена гибель более 225 человек из числа местных жителей. 

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