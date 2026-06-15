Поименный список погибших на войне будут вести власти Свердловской области

Власти Свердловской области намерены создать поименный список погибших в ходе боевых действий, в том числе во время полномасштабного вторжения в Украину. Соответствующее постановление в конце прошлой недели подписал глава региона Денис Паслер, оно было обнародовано в понедельник, 15 июня.

Документ регламентирует «формирование и ведение поименного списка погибших при защите Отечества». В него будут включать погибших на войне с Украиной и в других боевых действиях — например, афганской и чеченской войнах, — которые захоронены в Свердловской области, уточняет «Коммерсантъ-Урал».

Для формирования списка создадут специальные муниципальные комиссии. Ответственным за него станет департамент молодежной политики региона. Данные для списка комиссии будут направлять ежегодно до 1 марта.

Перечень, как утверждается, будет опубликован в интернете в открытом доступе.

К записи о каждом погибшем военном добавят информацию о его наградах и краткую справку. На основе этих данных тем, у кого были награды, могут поставить памятник или сделать мемориальную табличку, назвать в его честь географические объекты или воинские части.

Ранее издание «Медиазона» совместно с Русской службой Би-би-си установила имена 7361 погибшего на войне — все они выходцы из Свердловской области. К 15 июня этого года документально подтверждена гибель более 225 человек из числа местных жителей.