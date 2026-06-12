На войне с Украиной погиб первый известный россиянин 2008 года рождения. В начале вторжения ему было 14 лет

На войне с Украиной погиб 18-летний Алишер Свирин. Он стал первым родившимся в 2008 году фигурантом поименного списка потерь России в войне против Украины, который ведут издания Би-би-си и «Медиазона». Сообщение о гибели Свирина в конце мая опубликовал депутат совета Павло-Посадского округа Подмосковья от «Единой России» Роман Тикунов:

«Алишер Алексеевич родился 21 февраля 2008 года. Проходил военную службу по контракту в составе 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, в должности пулеметчика. 1 мая 2026 года он погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции, при исполнении обязанностей военной службы».

Уроженца Подмосковья похоронили на Аллее Героев кладбища «Новое городское» в Павловском Посаде. Когда именно он подписал контракт и при каких условиях, неизвестно. Однако, как отмечают журналисты, с учетом его возраста он не мог провести на службе больше трех месяцев.

Алишеру Свирину только исполнилось 14 лет, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. По его страницам в соцсетях видно обычное детство подростка из Подмосковья: школьные фотографии, Новый год, снимки с родными, детские атрибуты уже ушедшей из России повседневности — вроде шарика из McDonald’s, пишет Би-би-си.

Среди этих кадров есть и постановочное фото ко Дню Победы — на нем ребенок в форме советского солдата с оружием времен Великой Отечественной войны. Через несколько лет эта символическая военная эстетика сменилась реальной: на снимке 2026 года уже 18-летний Свирин позирует в камуфляже с автоматом Калашникова. Именно эту фотографию затем несли на его похоронах.